Ипотечные ставки в России по итогам 2019 года не достигнут плановых показателей, зафиксированных в нацпроекте «Жилье городская среда», и не опустятся ниже 10%, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Естественно, это приведет к корректировке всех остальных показателей (нацпроекта. — Прим. ред.)», — сказал он.

В свою очередь референт департамента финансовой политики Минфина России Анна Волкова уточнила, что наибольших значений в текущем году стоимость ипотеки достигла в России в апреле —- 10,56%.

«С июля ставки начали падать, мы уверены, что ставка будет ежемесячно сокращаться», — отметила представительница министерства финансов.

При этом она признала, что показатель стоимости ипотечных кредитов не достигнет целевых значений нацпроекта. «Мы готовим об этом доклад президенту», — сказала она.

В свою очередь гендиректор компании «ДОМ.РФ» Александр Плутник уточнил, что ставки по ипотеке на новостройки в августе снизились до 9,5%, а на вторничное жильё колеблются в районе 10%.

«Наша главная задача — уменьшение ставок. Все банки, насколько нам известно, [до конца года] проведут ещё два сокращения ставки», — отметил он.