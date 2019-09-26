Международные резервы РФ на 20 сентября 2019 года составили 532,6 млрд долларов против 531,2 млрд на 13 сентября. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.



Таким образом, за неделю объем международных резервов увеличился на 1,4 млрд долларов.

В комментарии регулятора поясняется, что увеличение показателя на 0,3% произошло «преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за восемь месяцев текущего года — на 60,6 млрд.