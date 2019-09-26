Александр Тищенко осуществлял контроль за деятельностью Банковской группы ЗЕНИТ со стороны ключевого акционера ПАО «Татнефть» и принимал непосредственное участие в процессе оздоровления Банка, запущенном весной 2017 года. С апреля 2018 года Тищенко вошел в состав руководства Банка в должности Старшего вице-президента. В июне 2019 года стал акционером Банка ЗЕНИТ, выкупив долю у Группы НЛМК.

Александр Тищенко имеет опыт работы в аудиторских компаниях и предприятиях реального сектора. С 2006 года занимал руководящие позиции в ПАО «Татнефть» и его дочерних структурах. В 2004 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Экономист». В 2011 году получил степень EMBA в Лондонской школе бизнеса.