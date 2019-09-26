На должность главного управляющего директора банка «Зенит» назначен Александр Тищенко. Он будет отвечать за реализацию бизнес-стратегии банковской группы «Зенит», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Александр Тищенко осуществлял контроль за деятельностью банковской группы «Зенит» со стороны ключевого акционера ПАО «Татнефть» и принимал непосредственное участие в процессе оздоровления банка, запущенном весной 2017 года. С апреля 2018 года Тищенко вошел в состав руководства банка в должности старшего вице-президента. В июне 2019 года стал акционером банка «Зенит», выкупив долю у группы НЛМК», — говорится в релизе.

Александр Тищенко имеет опыт работы в аудиторских компаниях и предприятиях реального сектора. С 2006 года занимал руководящие позиции в ПАО «Татнефть» и его дочерних структурах. В 2004 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «экономика». В 2011 году получил степень EMBA в Лондонской школе бизнеса.