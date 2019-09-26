Рост реальных зарплат в РФ в III квартале составит 3—3,5% в годовом выражении. Такой прогноз приводится в очередном комментарии по экономике от Банка России.

Там указано, что в августе 2019 года уровень безработицы оставался вблизи исторического минимума. Рабочая сила при этом продолжала сокращаться. Опросы работодателей указывали на ухудшение настроений в сфере занятости пятый месяц подряд. «Вместе с тем значение сводного индекса занятости PMI в августе повысилось до 49,3, что может указывать на некоторое смягчение ситуации на рынке труда», — говорится в обзоре.

В этих условиях, по предварительной оценке Росстата, в июле и августе 2019 года рост номинальной заработной платы составил 7,7% и 7,4% соответственно ( в годовом выражении . — Прим. Банки.ру), напоминают в ЦБ, уточняя, что в разрезе секторов и видов экономической деятельности заработная плата повышалась относительно равномерно. Годовой темп прироста трудовых компенсаций продолжил колебаться вблизи средних уровней 2016—2017 годов.



«В реальном выражении заработная плата в июле и августе увеличилась на 3%. По оценкам, в III квартале 2019 года ее рост составит 3—3,5% в годовом выражении», — указывают в ЦБ.