Одним из ВУЗов, успешно решающих эту проблему, стал Челябинский Южно-Уральский государственный университет (НИУ). В начале этого учебного года главный ВУЗ Южного Урала открыл на базе Высшей школы экономики и управления комплекс лабораторий активных методов обучения. В центре сосредоточено практическое обучение студентов, в условиях, максимально приближенных к их будущей работе.



Как сказал на церемонии открытия комплекса президент Делового совета Евразийского экономического союза, председатель Наблюдательного Совета ЮУрГУ Виктор Христенко: «Чтобы получить студентам конкретные практические навыки, нужна качественная подготовка на реальных моделях действующих коммерческих, финансовых и других структур, организация деятельности которых лучше всего понимается в таких активных формах обучения, как деловые игры».



Для будущих финансистов и банкиров создана лаборатория «Учебный банк», созданию которой способствовали крупнейшие банки России: «Сбербанк», «Банк ВТБ» и «Россельхозбанк». В лаборатории «Учебный банк» студенты будут учиться управлять активами, работать на финансовых рынках, вести бухгалтерский и налоговый учет, выпускать отчетность, причем непосредственно на современном банковском программном обеспечении.



Основой лаборатории «Учебный банк» стало решение « ПрограмБанк.АБС », Система обеспечивает полный спектр операций современного банка: розничное и корпоративное обслуживание, работу на финансовых рынках, хозяйственную деятельность, подготовку финансовой отчетности, в том числе, по международным стандартам. Причины выбора «ПрограмБанк.АБС» — успешный опыт использования решения банками региона, функциональная полнота, современная архитектура и клиентоориентированная позиция компании.



Генеральный директор компании «ПрограмБанк» Евгений Хохлов так прокомментировал сотрудничество с ЮУрГУ: «В нашей компании работают выпускники лучших вузов страны: МГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, МИФИ. Поэтому мы очень внимательно относимся к задаче повышения практической ценности вузовского образования.



...Мы дорожим сотрудничеством с ЮУрГУ и намерены и далее помогать вузам готовить высококлассых специалистов, применяя современные промышленные информационные системы, в частности, «ПрограмБанк.АБС». Именно в таком соединении теоретических знаний и практического опыта мы видим основу экономического процветания России».

Справочная информация



Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет — НИУ) основан 2 ноября 1943 года, как Челябинский механико-машиностроительный институт. В 1951 году вуз был преобразован в Челябинский политехнический институт, в 1990 году — в Челябинский государственный технический университет, а с 1997 года — в Южно-Уральский государственный университет. В апреле 2010 года вузу присвоена категория «Национальный исследовательский университет».



На базе ЮУрГУ функционируют более 20 научно-исследовательских центров мирового уровня. Они ведут научные исследования в области инжиниринга, естественных наук, суперкомпьютеров и науки о человеке. В октябре 2015 года Университет вошел в число шести высших учебных заведений, отобранных для участия в Проекте 5-100, целью которого является максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ.



В 2018 году ЮУргу вошел в ряд мировых рейтингов RoundUniversityRanking (RUR ) и QSWorldUniversityRakings, заняв место в ТОП-1000 вузов мира.



Компания «ПрограмБанк» — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке 30 лет.

По итогам продаж за 2017 год компания «ПрограмБанк» заняла первое место в рейтинге российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ).



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк