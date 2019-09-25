ЦБ рассматривает возможность разрешить банкам запрашивать в бюро кредитных историй скоринговый балл заемщика без его согласия, что было идеей банков, рассказали газете «Ведомости» два человека, знающих это от участников прошедшей 3 сентября встречи банкиров с регулятором в ассоциации «Россия».

Кредитная история состоит из четырех частей: титульной (Ф. И. О. заемщика, паспортные данные и др.), основной (место регистрации, сумма обязательств и порядок их исполнения), полностью закрытой дополнительной части с данными о кредиторах и информационной части (сведения по каждому кредитному договору заемщика и данные о том, как он их обслуживает), — и сейчас запрашивать и получать все четыре части банки имеют право только с письменного согласия заемщика. Как поясняет управляющий партнер консалтинговой компании «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников, для получения информационной части согласие субъекта кредитной истории не нужно, но, например, для получения основной части оно уже требуется, при этом скоринговый балл, который каждое БКИ определяет по своей методике, на сегодня не является обязательным элементом ни одной из частей кредитной истории. Именно в информационную часть и предлагается включить скоринговый балл, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Емельянников добавляет, что ЦБ ищет способ облегчить оперативную оценку заемщиков и получение предварительной информации по ним может позволить снизить риски необеспеченного кредитования некачественных заемщиков, а представители банков отмечают, что любая дополнительная информация позволяет точнее оценивать кредитоспособность заемщика и повышает его шансы на получение кредита либо более выгодных условий кредитования: это позволит банкам формировать адресные предложения, также упростится процедура подачи кредитной заявки.

Напомним, в Банке России, который в этом году активизировался с привлечением банков к административной ответственности за нарушение закона «О кредитных историях»