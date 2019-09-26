Банк «Возрождение» запустил четыре новых вклада для физических лиц. Цель обновления продуктовой линейки — повышение удобства пользования депозитами, а также их доступности для клиентов, говорится в сообщении кредитной организации.



Розничные вклады «Пополняемый» и «Активный» обладают опцией довложения и довложения и расходования соответственно. У вкладов «Привилегированный Пополняемый» и «Привилегированный Активный» — такие же опции, но они рассчитаны на клиентов премиального сегмента.

«Новую линейку от прежней отличает несколько общих моментов. Например, в случае изменения суммы вклада при его расходовании или пополнении процентная ставка не меняется, она устанавливается при открытии вклада и остается неизменной в течение всего срока, — поясняет заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. — Кроме того, мы упростили условия по розничным вкладам для клиентов банка, отменив градации по суммам, а также снизили минимальную сумму размещения средств для премиальных клиентов».

Вклад «Пополняемый» можно открыть в рублях и долларах США. Ставка зависит от срока размещения, максимальная в рублях составляет 5,5% и 0,7% в долларах США. По выбору клиента проценты можно ежемесячно капитализировать или перечислять на другой счет.

Депозит «Активный», помимо возможности ежемесячной капитализации процентов или перечисления их на другой счет, предусматривает частичные снятия до уровня неснижаемого остатка. Максимальная ставка составляет 4,5% в рублях и 0,55% в долларах США.

Минимальная сумма для открытия вклада «Пополняемый» составляет 30 тыс. рублей /500 долларов США, вклада «Активный» — 30 тыс. рублей /3 тыс. долларов США при открытии через мобильный или интернет-банк, а также в личном кабинете банкомата или терминала «Возрождения», и 100 тыс. рублей /3 тыс. долларов США при открытии в офисе банка.

Два других вклада — «Привилегированный Пополняемый» с возможностью довложения и «Привилегированный Активный» с возможностью довложения и частичного снятия — предполагают более высокий порог минимального взноса: от 700 тыс. рублей или 20 тыс. долларов США. Премиальные вклады открываются только в офисах банка. Оба вклада также позволяют ежемесячно капитализировать проценты или по выбору клиента перечислять на другой счет. Ставка по «Привилегированному Пополняемому» доходит до 5,8% в рублях и до 1,2% в долларах США, а по «Привилегированному Активному» — до 5,6% в рублях и 1,05% в долларах США.

Прием вкладов «Моя копилка», «Моя копилка (для пенсионеров)», «Мои возможности», «Привилегированный Доход» и «Привилегированный Комфорт» прекращен. По действующим вкладам «Мой доход», Максимальный доход», «Привилегированный Классический», «Двойная выгода» и «Надежная защита» ставки снижены в среднем на 0,15% до 0,25% в зависимости от вида депозита и срока размещения средств.