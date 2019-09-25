Повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не вошедшим в майский указ президента, на 4,3% коснется 2 млн человек и потребует 9,1 млрд рублей. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Таких работников у нас два миллиона человек. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 9,1 миллиарда рублей. Распоряжение правительства по этому мероприятию принято, и все федеральные органы готовы эту задачу реализовать», — сказал он.