Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) и Промсвязьбанк могут стать акционерами биржи для листинга санкционных компаний, рассказал источник «Интерфакса» на финансовом рынке.

По его словам, также обсуждается вопрос прямого владения частью этой биржи Росимуществом. Другой источник агентства подтвердил эту информацию, а также то, что РНКБ рассматривается в качестве основного владельца биржи.

Первыми эмитентами санкционной биржи, в частности, могут стать предприятия оборонной промышленности.

В РНКБ, Промсвязьбанке и на «Санкт-Петербургской валютной бирже» (СПВБ) от комментариев воздержались. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Ранее Моисеев сообщал, что Сбербанк, ВТБ и Банк России не будут участвовать в капитале биржевой площадки для листинга компаний, попавших под санкции.