Банк России запустит телевизионную кампанию по федеральным каналам на тему противостояния хищениям с банковских карт с помощью социальной инженерии. Такие планы были анонсированы на встрече консультативного совета при ЦБ, состоявшейся 20 сентября, рассказали «Известиям» два участника заседания.

Предполагается, что ролики проинформируют максимально широкий круг граждан о том, как противостоять злоумышленникам, рассказал один из участников встречи. По его словам, основная концепция — это совет россиянам сразу же прекращать разговор с собеседником, представляющимся работником банка, и перезванивать в организацию по ее официальному номеру.

Другой участник встречи сообщил, что планируется охватить не менее 70% от общего числа потенциальных жертв мошенников — примерно 100 млн человек — и обеспечить ежемесячный показатель GRP (отражает количество просмотров) в 900 пунктов.

В пресс-службе регулятора в ответ на просьбу «Известий» подтвердить планы показа роликов на телевидении заявили, что уже запустили просветительскую кампанию в разных федеральных и региональных СМИ и социальных медиа, чтобы предупредить граждан о существующих рисках хищений и способах противодействия им.

«Регулятор начал эту работу, так как зафиксировал рост жалоб от граждан и получил информацию от банков о всплеске мошенничества», — заявили в ЦБ.

Никакого финансирования на данную кампанию не предусмотрено, заявили в пресс-службе регулятора. Однако при этом добавили, что считают важным консолидировать усилия государственных ведомств и финансового сообщества для работы в этом направлении. Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров сказал «Известиям», что поддерживает инициативу ЦБ по информированию граждан о рисках хищений с применением социальной инженерии.

По словам источника «Известий», показать ролики абсолютно бесплатно все же не получится, поскольку даже социальная реклама стоит денег. Впрочем, по его словам, представитель Минфина, присутствовавший на встрече, позитивно отреагировал на инициативу. «Кроме этого, ожидается, что часть издержек, по крайней мере чисто технических, возьмут на себя банки, поскольку они тоже заинтересованы в защите своих клиентов от мошенничества», — сказал собеседник издания.



С учетом того, что реклама будет исключительно социальной (для нее предусмотрены скидки минимум в 20%), такая кампания может стоить около 100 млн рублей в месяц, оценил Сергей Хохлов из агентства Made. Впрочем, государственные каналы обязаны предоставлять часть времени под нужды общества бесплатно, поэтому окончательные расходы могут быть ниже.