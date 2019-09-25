Россельхозбанк в установленный регулятором срок подключится к Системе быстрых платежей. Об этом порталу Банки.ру сообщили в департаменте общественных связей и маркетинговых коммуникаций кредитной организации.

«Банк завершил пилотные испытания и запустит сервис в ближайшие дни, не позднее установленной Центральным банком даты», — заверили в РСХБ.

ЦБ в августе установил сроки обязательного подключения банков к Системе быстрых платежей : системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через СБП с 1 октября 2019 года, а остальные банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020-го. До этого планировались чуть более ранние сроки подключения: с 1 сентября текущего и следующего годов соответственно.

Ранее стало известно , что Сбербанк принял решение о подключении к Системе быстрых платежей, но не сможет сделать этого к 1 октября из-за необходимости многочисленных доработок с обеих сторон.

Разработанная Центробанком Система быстрых платежей позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств, но для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к СБП. Система была запущена в полноценном режиме с 28 февраля этого года, первыми участниками стали ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк и РНКО «Платежный Центр». На странице СБП на сайте Национальной системы платежных карт сейчас указаны 18 банков — участников системы: помимо вышеперечисленных это ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт», «Авангард» и Московский Кредитный Банк.

В конце августа ЦБ также утвердил максимальный уровень комиссий , которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате гражданами товаров и услуг через Систему быстрых платежей.



В начале сентября в России впервые прошла оплата товара через Систему быстрых платежей с использованием динамического QR-кода .

