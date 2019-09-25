Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Кабмина призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами, чтобы средства использовались эффективно.

«Просто если отрасли к чему-то не готовы, то не нужно забрасывать их деньгами. Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить просто к повышению цен», — сказал он, попросив премьер-министра Дмитрия Медведева контролировать этот процесс.

Как ранее в ходе совещания отметил министр экономического развития Максим Орешкин, бюджетные расходы выполняются полностью по графику.



«Все текущие расходы у нас выполняются полностью по графику, у нас общий рост расходов, и поэтому в части общих расходов, в части потребительского спроса бюджет профинансировал все, что он должен был профинансировать», —-—- сказал Орешкин.