Президент России Владимир Путин назвал одной из причин снижения инфляции в стране «подкрутку» Центробанком в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.



Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства, главной темой которого стали дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышение доходов населения.

«Сейчас мы видим, что инфляция будет уже ниже 4% от целевого значения в начале октября и уйдет где-то примерно до 3,6% в этом году и ниже 3% в первом квартале следующего года», — заявил в ходе своего доклада глава Минэкономразвития Максим Орешкин, отметив, что инфляция снижается даже быстрее тех ожиданий, которые сам он озвучивал в июле нынешнего года.

«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот «навес», который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — сказал в ответ Путин.

Министр возразил: «Здесь на самом деле не совсем такая ситуация».

«Я знаю, слышал ваши дискуссии. Извините, что Вас перебил», — добавил президент и попросил Орешкина продолжить доклад.