Промсвязьбанк совместно с консалтинговой компанией SRG запустил экосистему «Легкая ипотека». С ее помощью ипотечные заемщики ПСБ могут в формате одного окна оформить сразу несколько ключевых услуг для проведения ипотечной сделки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Так, заемщик может в онлайн-режиме получить отчет об оценке недвижимости, оформить все виды ипотечного страхования, а также направить документы по ипотечной сделке для электронной регистрации в Росреестре», — отмечают в банке.

Воспользоваться экосистемой «Легкая ипотека» можно будет при подготовке к ипотечной сделке на специальном сайте, выбрав необходимую опцию. При оформлении договора страхования менеджер заполнит всю необходимую информацию по кредиту, направит клиенту на номер мобильного телефона или электронную почту ссылку на ресурс «Легкая ипотека». На нем можно заполнить декларацию о здоровье, предварительно ознакомиться с условиями договора страхования, а также страховыми тарифами. Система предложит список страховых компаний, заемщику останется только выбрать понравившуюся. После этого в течение нескольких минут клиенту будет направлен договор страхования и квитанция для оплаты страховой премии.

Процесс оформления онлайн займет не более 20 минут и не потребует личного присутствия в страховой компании либо банке.

Экосистема «Легкая ипотека» стала новым этапом развития сотрудничества ПСБ и ГК SRG. В прошлом году партнеры запустили онлайн-сервис заказа оценки недвижимости на специальном сайте ocenca-PSB.ru, с момента запуска сервисом воспользовались более 65% ипотечных заемщиков.