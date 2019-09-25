В России наметился рост экономики на уровне 1,6—1,7% в начале III квартала, но есть риски замедления, заявил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством министр экономического развития Максим Орешкин.

«Если смотреть последнюю статистику, то она говорит нам о некотором восстановлении темпов роста — примерно 1,6—1,7% в начале третьего квартала», — сказал он.

«Но здесь есть, во-первых, амбициозные задачи, о которых вы только что сказали. Во-вторых, есть риски не ускорения, а замедления экономики в ближайшие 12 месяцев», — сказал он.

Ранее в ходе заседания Путин назвал трудной и амбициозной задачу добиться ускорения роста инвестиций в 2020 году до 5%.