Министерство экономического развития РФ ожидает снижения годовой инфляции в России ниже 4% в октябре 2019 года, заявил глава министерства Максим Орешкин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«С точки зрения макроэкономики, в рамках бюджетной политики мы добились минимизации дефицита, что в совокупности с падением инфляции ниже целевого уровня в 4%, который мы ожидаем в октябре, открывает пространство для действий денежно-кредитной политики», — сказал он.

Минэкономразвития сохраняет прогноз по уровню инфляции в России на конец года в 3,8%.

Инфляция в 2020 году сократится до 3%, а в 2021—2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.