Средний размер лимита по кредитным картам за восемь месяцев 2019 года вырос на 14,2% и составил 56 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Наиболее серьезные темпы роста среднего размера лимитов отмечены в сегменте граждан от 50 до 65 лет, а менее значительные — у заемщиков моложе 25 лет», — отмечается в сообщении.

За январь — август 2019 года средний размер лимитов вырос абсолютно во всех возрастных сегментах заемщиков. Однако самый значительный рост лимитов был отмечен в категории граждан от 50 до 59 лет — плюс 21,7%, от 60 до 65 лет — плюс 21,0% и старше 65 лет — плюс 17,6%. Чуть менее серьезными темпами увеличивались лимиты у граждан в возрасте от 40 до 49 лет — плюс 15,2%, от 30 до 39 лет — на 1,9% и от 30 до 39 лет — на 11,9%. Самый низкий рост среднего размера лимитов пришелся на сегмент самых молодых заемщиков до 30 лет: от 25 до 29 лет — на 8,5%, а моложе 25 лет — на 3,1%.

Наибольший средний размер лимитов по картам в 2019 году — у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет — 65,3 тыс. рублей, а самый низкий — у граждан моложе 25 лет — 35,4 тыс.

За восемь месяцев этого года самый большой средний размер лимитов по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (96,6 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (75,6 тыс. рублей).