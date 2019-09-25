Банк «ДОМ.РФ» 25 сентября 2019 года начал принимать заявления от многодетных семей на списание 450 тыс. рублей с ипотечной задолженности при рождении третьего и последующих детей. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка «ДОМ.РФ».

«Для получения поддержки заемщикам необходимо подать заявление о погашении части ипотечного кредита, к которому также необходимо приложить нотариально заверенные документы, предусмотренные условиями программы (документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под строительство индивидуального дома)», — напоминают в Банке «ДОМ.РФ».

Оператором программы является «ДОМ.РФ». Право на участие в программе имеют россияне, являющиеся заемщиками по ипотечному кредиту, при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2022 года. Они получат выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей.