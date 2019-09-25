Минфин считает правильным ограничить срок обращения за возмещением в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вкладчиков рухнувших банков, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Это должен быть длительный срок — пять или 10 лет, отметил он.



«Просто надо установить какой-то срок, в течение которого гражданин может прийти за возмещением. Если он не пришел в течение какого-то длительного срока, например, пять лет, значит, права его теряются. Я считаю, надо так сделать», — сказал замминистра. Пока это обсуждается на уровне концепции.

«В принципе, это то же самое, как много-много лет невостребованные вклады в банках. Помните, была идея такие вклады закрывать. В принципе, я считаю, что надо к этому двигаться, хотя нам юристы говорят, что это будет нарушение прав, поэтому надо внимательно очень с этим работать. Сделать так, что, если человек через пять лет или 10 лет не пришел, закрывать», — добавил Моисеев.

В АСВ сообщили, что на конец 2018 года вкладчикам выплачено 99,5% причитающегося страхового возмещения. С момента создания АСВ 4,1 млн вкладчиков получили страховое возмещение в размере 1,95 трлн рублей.