Минфин России в ходе аукционов в среду, 25 сентября, разместил два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму 32,4 млрд рублей при спросе 250,7 млрд, говорится в материалах ведомства.



Сначала инвесторам были предложены облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS с датой погашения 12 ноября 2025 года на 17,36 млрд рублей при спросе в 84,85 млрд. Выручка от размещения составила 18,058 млрд рублей, доходность по цене отсечения — 6,9% годовых, средневзвешенная доходность — 6,9% годовых.

Затем Минфин на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24020RMFS с датой погашения 27 июля 2022 года на 15,05 млрд рублей при спросе в 165,88 млрд, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,31% от номинала, средневзвешенная цена составила 100,3277% от номинала.

Последний аукцион Минфина России по размещению ОФЗ без предварительного объявления объема предложения прошел в начале июня, после чего министерство вернулось к практике проведения лимитных аукционов.

