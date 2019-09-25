Минфин разъяснил порядок применения повышающего коэффициента в ОСАГО за аварийно-опасную езду, который предлагается ввести рассматриваемым Госдумой проектом поправок к закону об обязательной автогражданке.



Повышающий коэффициент при расчете тарифа ОСАГО будет применятся к водителям, совершающим грубые нарушения ПДД. При этом обязательным условием станет факт остановки водителя сотрудником автодорожной инспекции. Об этом на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Это необходимо для того, чтобы привязать нарушение к водителю, а не автомобилю. Ведь машиной может управлять другой человек. Поэтому нарушения, зафиксированные дорожной камерой, не будут учитываться. Помимо этого, мы предлагаем изменить систему бонус-малус таким образом, чтобы вся страховая история сохранялась за водителем. Тогда при смене страховой компании скидки не будут сгорать», —- говорит Моисеев.

Все скидки на ОСАГО будут сохраняться при смене страховой компании, добавил замминистра.

15 октября Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект по индивидуализации системы тарифообразования ОСАГО. В результате реформы аккуратные и безаварийные водители станут платить за полис меньше. А водители, совершающие грубые нарушения ПДД, аварийные и неопытные будут платить больше. К грубым нарушениям относится проезд на красный свет, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и др.

Реформа ОСАГО идет в несколько этапов на протяжении последних лет. В январе Банк России расширил тарифный коридор на 20% вверх-вниз. Чтобы расчет тарифа стал более индивидуальным, ЦБ расширил количество возрастных градаций. В результате взрослые и опытные водители получили дополнительные скидки. Также в пользу водителей была реформирована система коэффициента бонус-малус. По данным ЦБ, с начала года средняя стоимость ОСАГО снизилась на 4% для автомобилей физлиц. При этом, как отметил зампред Банка России Владимир Чистюхин, с поправкой на инфляцию снижение достигло 8%.