Герман Греф посоветовал другим организациям не попадать в зависимость от Международного валютного фонда.
Глава Сбербанка Герман Греф считает Международный валютный фонд (МВФ) «абсолютно мертвым органом». Такое мнение он высказал на международном конгрессе аудиторов ИНТОСАИ.
«Я про высшие органы аудита мало что могу сказать, а про международные организации типа МВФ [Международный валютный фонд] — они должны умереть. Они не способны к саморефлексии, к самореформам. Много лет уже об этом ведутся разговоры и многие люди всю жизнь за счет этих разговоров питаются. МВФ — абсолютно мертвый орган, на мой взгляд», — сказал Греф.
Глава Сбербанка также посоветовал другим организациям не попадать в зависимость от МВФ. «Потому что у них никакого «дисрапта» нет, у них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы. Это, к сожалению, касается большего количества других международных организаций», — добавил он.
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