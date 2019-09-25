Досрочные переходы граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) могут быть заморожены на три-пять лет, сообщил журналистам первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

По его словам, ЦБ совместно с Пенсионным фондом, который отвечает за администрирование переходов, следит за текущей переходной кампанией.

«Законодательство изменилось, но мы, тем не менее, сохраняем скептическое отношение к самому инструменту досрочного перехода. Поэтому мы с Минфином договорились об инициативе, которая поступит в Госдуму — о некоем периоде на срок от трех до пяти лет, когда доступны будут только срочные переводы», — сказал он в кулуарах форума «Российский рынок производных финансовых инструментов».

Он отметил, что вся история с переходами граждан делится на два блока: когда физическое лицо «не делало ничего», но при этом перешло из одного фонда в другой, и когда под разными предлогами человек «волеизъявляет» перевести накопления из фонда в фонд, теряя при этом большое количество накопленного дохода.

«Мы с большой долей уверенности можем сказать, что человек не очень понимает, ради чего он переходит и чего он теряет. И нам это тоже абсолютно не нравится, потому что люди реально теряют деньги. И сейчас наступает вот этот самый пятилетний период, когда сумма накопленных процентов – максимальна», — сказал он.

«Поэтому мы хотим упорядочить саму систему переводов и на период, пока это упорядочивание будет проводится, ввести мораторий на досрочные переводы. В рамках срочного перевода – пожалуйста. Это базовый вариант, который сегодня наименее востребован, потому что он не продается финансовым сектором. В современном обществе покупается то, что продается, а не то, что нужно», — заключил Швецов.

Сейчас клиенты российских НПФ вправе перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой, но если средства находились там менее пяти лет, накопленный инвестиционный доход будет потерян. При подаче срочного заявления о переходе в НПФ или в ПФР, перевод накопительной пенсии осуществляется в году, следующем за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи такого заявления.