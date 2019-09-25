Доля вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 сентября вновь снизилась — 29,7% (с 30% на 1 августа, свидетельствуют данные ЦБ.

По данным регулятора, на начало сентября номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил 2,58 трлн рублей при общем объеме рынка в 8,695 трлн рублей.

На 1 апреля 2018 года доля нерезидентов в ОФЗ достигла исторического максимума — 34,5%, однако после введения очередных антироссийских санкций со стороны США начала постепенно снижаться. На 1 января 2019 года она опустилась до минимума с мая 2016 года 24,4%, после чего вновь начала расти. После этого доля нерезидентов в ОФЗ впервые снизилась по состоянию на 1 августа 2019 года.