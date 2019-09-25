В сентябре результаты своей работы компания представила на знаковых мероприятиях отрасли – Международной специализированной выставке «Импортозамещение» и пресс-клубе РУССОФТ, посвященном 20-летию Ассоциации.

В «Диасофт» разработаны три подхода для решения задач импортозамещения в условиях цифровой трансформации. Технология Diasoft Legacy Renovation предназначена для автоматизированного перевода логики программных продуктов, реализованных на зарубежном стеке технологий, на российский. Diasoft Database Adapter – российский уникальный продукт, который позволяет адаптировать приложения, созданные на базе СУБД Oracle и/или MS SQL, к СУБД PostgreSQL без изменения их исходного кода. Российская платформа Diasoft Framework класса «конструктор бизнес-приложений» подходит для быстрой разработки прикладных программных продуктов.

Особый интерес профессионального сообщества вызвала презентация нового сервиса «Диасофт», который помогает выстроить процесс производства ПО в любой организации. В компании он получил название «Производство как продукт». Для эффективного производства программного обеспечения команды специалистов «Диасофт», которые не только владеют кодом, но и организованы, работают по определенным методикам управления, с соблюдением установленных нормативов, интегрируются в работу заказчика. По мнению экспертов «Диасофт», хорошие программисты – это только половина успеха производства, главное – правильная организация работы команд и эффективное управление производственными процессами.

Ольга Чебунина, эксперт компании «Диасофт», поделилась с представителями госорганов и госкорпораций, финансовым и IT-сообществом, опытом компании в организации эффективного производства программных продуктов с использованием современного информационно-технологического стека и уникальной технологии автоматического перехода с западного на российское ПО: «Многие наши заказчики отмечают важность скорости разработки и выпуска новых продуктов для успешного развития бизнеса, а именно: сегодня программируем, завтра – внедряем. Поэтому, на наш взгляд, именно организация эффективного процесса производства программных продуктов и переход на современный стек российских технологий, – это основные задачи, которые стоят сегодня перед бизнесом наших клиентов».

За 28 лет работы на рынке в «Диасофт» накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации банков, страховых и инвестиционных организаций, казначейств корпораций, государственных предприятий. Более 10 лет «Диасофт» инвестирует в создание цифровой платформы. Как профессиональный технологический партнер финансовых и государственных компаний компания вносит существенный вклад в развитие технологий импортозамещения в условиях цифровой трансформации.

Источник: Компания «Диасофт»