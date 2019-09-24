Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму проект поправок в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в части регулирования комиссионного вознаграждения по отдельным операциям кредитных организаций. Документ размещен на сайте нижней палаты российского парламента.

Согласно законопроекту, не допускается взимание с держателей платежных карт — физических лиц комиссий по операциям между банком, выпустившим карту, и другой кредитной организацией в следующих случаях:

по операциям по переводу средств между банковскими счетами физлиц с применением платежных расчетных карт без овердрафта (если это не валютные операции);

по операциям по проведению физлицом расчетов с использованием платежной расчетной карты без овердрафта, передаче держателем карты — физлицом распоряжений банку о расчетах с помощью такой карты, предусматривающим получение держателем наличных денег, в том числе через банкомат (опять же, если это не валютные операции).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящий момент российское законодательство не содержит ряд гарантий, необходимых для защиты прав и интересов физлиц. «В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций, при которых они могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики, представляется обоснованной необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами — клиентами банков. Указанных целей предлагается достичь путем введения ряда ограничений, направленных на снижение прибыли банков, полученной от комиссионных доходов», — отмечают авторы законопроекта.

Они обращают внимание на то, что на комиссионный доход пришлось 24% прибыли банков за 2018 год, достигшей 1,34 трлн рублей, а их чистая процентная маржа выросла в прошлом году на 0,5 процентного пункта, до 4,5%.

В случае вступления закона в силу «физические лица не будут уплачивать комиссионные вознаграждения в случае перевода денежных средств с использованием платежных карт между кредитными организациями, равно как не будут уплачивать комиссионное вознаграждение в случае снятия наличных денежных средств как в отделениях банков, так и с использованием банкоматов», подчеркивается в пояснительной записке.



Предполагается вступление закона в силу через 30 дней после того, как он будет принят и официально опубликован.