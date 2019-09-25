Правительство РФ планирует докапитализировать Россельхозбанк на 10 млрд рублей в 2020 году, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.



По проекту взнос в уставный капитал РСХБ в 2020 году запланирован в объеме 10 млрд рублей.

Замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на прошлой неделе сообщила журналистам, что Минсельхоз предложил докапитализировать Россельхозбанк еще на 10 млрд рублей уже в этом году вместо следующего, чтобы в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» банк мог направить эти средства на кредитование предприятий по экспорту. Вопрос о переносе финансирования будет рассматриваться 7 октября, сообщала замминистра.

В 2018 году банк был докапитализирован на 20 млрд рублей, в I квартале 2019 года — на 15 млрд рублей, и еще 10 млрд рублей ему планировалось предоставить из бюджета в 2020 году.