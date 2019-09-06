ЦБ совместно с Почтой России готовится запустить пилотный проект по оплате коммунальных услуг через Государственную информационную систему ЖКХ при помощи Системы быстрых платежей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников консультационного совета Банка России, на заседании которого 20 сентября обсуждались планы по развитию СБП.

Так, одним из пунктов повестки был пилотный проект с Почтой России по оплате услуг на платформе ГИС ЖКХ через СБП. «Оплата услуг ЖКХ через СБП — один из наших приоритетов, и мы уже ведем работу в этом направлении», — подтвердили газете в Центробанке. Там пояснили, что пилотный проект планируется реализовать до конца года. «Запуск целевой схемы намечен на вторую половину 2020 года», — уточнил заместитель гендиректора по операционному управлению и розничной торговле ФГУП «Почта России» Михаил Волков.

Граждане смогут платить через любой банк, являющийся участником СБП, а в почтовых отделениях станут доступны безналичные расчеты за ЖКХ по QR-коду, следует из материала «Коммерсанта».

Согласно данным «Финэкспертизы», в 2018 году предприятиями сферы ЖКХ по России было выставлено счетов на сумму 2,63 трлн рублей. Сбербанк , обладающий самой большой сетью отделений (более 14 тыс.) среди кредитных организаций, взимает 3% при оплате платежей за ЖКХ наличными в кассах и 1% при оплате картой, в том числе в банкоматах и терминалах. У Почты России комиссия составляет З% (40 тыс. отделений) и оплата принимается только наличными.

По словам Волкова, Почта России планирует активное использование СБП для оплаты не только ЖКХ, но и других услуг. Он уточнил, что в процессе подключения к СБП находится аффилированный Почта Банк .

Напомним, в конце августа совет директоров Банка России утвердил максимальный уровень комиссий , которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей. Их диапазон составит от 0% до 0,7% от суммы платежа и будет зависеть от вида деятельности такого предприятия. Так, комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%.

При этом для физических лиц платежи за любые товары и/или услуги через СБП будут бесплатными. Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года .

Также в августе ЦБ установил сроки обязательного подключения банков к Системе быстрых платежей : системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через СБП с 1 октября 2019 года, а остальные банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020-го.

Ранее стало известно , что Сбербанк принял решение о подключении к Системе быстрых платежей, но не сможет сделать этого с 1 октября из-за необходимости многочисленных доработок с обеих сторон.

В начале сентября России впервые прошла оплата товара через Систему быстрых платежей с использованием динамического QR-кода .

