Совокупный объем активов финансовой сферы Китая превысил 300 трлн юаней (42,4 трлн долларов), что является максимальным показателем среди всех прочих стран мира. Об этом заявил во вторник глава Народного банка Китая (НБК, Центробанк) И Ган.

«На текущий момент в банковской сфере нашей страны насчитывается 4,5 тыс. финансовых организаций. В КНР осуществляют деятельность свыше 130 инвестиционных банков, 230 страховых компаний, — отметил он, выступая на пресс-конференции. — Объем активов финансовой сферы Китая превысил 300 трлн юаней, из них 268 трлн приходится на банки. По данному показателю Китай занимает первое место в мире».

И Ган подчеркнул, что по резервам иностранной валюты, составляющим 3,1 трлн долларов, КНР также продолжает занимать первую позицию в глобальном рейтинге.