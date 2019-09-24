ЮниКредит Банк продает группе EOS портфель проблемных кредитов на сумму 45,2 млн евро, сообщает пресс-служба группы UniCredit.

«Группа UniCredit объявила о закрытии сделки без права регресса между дочерним банком группы АО «ЮниКредит Банк» (Россия) и компанией EOS по продаже портфеля проблемных кредитов, выданных физическим лицам. Портфель состоит из кредитов, выданных в России. Права требования по нему оцениваются в 45,2 млн евро», — говорится в пресс-релизе группы.

Данная сделка стала частью деятельности группы UniCredit по снижению объема проблемных активов (NPE) согласно плану Transform 2019. В группе ожидают, что влияние данной сделки отразится в отчетности банка за III квартал 2019 года.