Окружной суд в польском городе Бельско-Бяла рассмотрел запрос РФ о выдаче бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева и вынес вердикт о невозможности его экстрадиции в Россию, сообщает Польское агентство печати .



«Я доволен. Я благодарен», — сказал Алексеев после выхода из зала суда.

Решение суда не окончательное и может быть оспорено во второй инстанции — апелляционном суде в городе Катовице.

Судья Тереса Енджеяс, поясняя свое решение, заявила, что она руководствовалась положениями международного права, в том числе конвенциями о защите прав человека и основных свобод, а также о запрете пыток. По утверждению судьи, велика вероятность, что положения этих документов в России не будут исполняться по отношению к Алексееву.

Особое внимание Енджеяс обратила на тот факт, что Алексеев является членом религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Генеральная прокуратура России направила в Минюст Польши запрос о выдаче Алексеева в конце февраля. Банкир был заочно арестован в 2017 году по обвинению в совершении растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Алексеев был объявлен в международный розыск и задержан польскими пограничниками в январе этого года. Он использовал паспорт, выданный Кипром. Задержанного арестовали на несколько месяцев, но затем выпустили под залог и подписку о невыезде. Делом о его экстрадиции суд занимался с мая.

По данным следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года руководители Пробизнесбанка совместно с другими лицами (всего более 15 человек) присвоили денежные средства, принадлежащие кредитной организации. Деньги были присвоены путем выдачи юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов, не обеспеченных залоговым имуществом. Средства под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета иных подконтрольных соучастникам организаций, после чего аккумулировались на расчетном счете кипрской компании.

Как сообщала ранее Генпрокуратура, в Замоскворецкий суд Москвы направлено уголовное дело по факту хищения 600 млн рублей руководителями Пробизнесбанка в мае-июне 2015 года.