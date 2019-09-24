Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму 290 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры .

Как следует из релиза, фигурант уголовного дела занимал должность заместителя генерального директора ООО «ФЛК-Комплект». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2007—2008 годах заместитель генерального директора ООО «ФЛК-Комплект» совместно с генеральным директором ОАО «Финанс-Лизинг» и иными участниками преступной группы организовал заключение в Москве фиктивного агентского договора между указанными организациями о поиске предприятия, способного продать «Финанс-Лизингу» самолеты. В соответствии с указанным договором с расчетного счета «Финанс-Лизинга» на расчетный счет «ФЛК-Комплекта» в 2008 году были перечислены денежные средства, выделенные по целевым государственным программам, в размере 290 млн рублей. Похищенными денежными средствами участники преступной группы распорядились по своему усмотрению, потратив большую их часть на приобретение дорогостоящей недвижимости.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Симоновский районный суд Москвы.

Ранее приговором этого же суда, вступившим в законную силу, за совершение данного преступления получил срок генеральный директор «Финанс-Лизинга».

В сообщении Следственного комитета РФ об этом уголовном деле указано имя фигуранта — Юрий Зарицкий. По данным следователей, с целью хищения денежных средств ОАО «Финансовая лизинговая компания» с государственным участием в уставном капитале Зарицкий вступил в предварительный сговор с генеральным директором компании Наилем Малютиным, Асланом Гагиевым и другими лицами. Аслан Гагиев являлся руководителем преступного сообщества, не входя в его состав, указано в сообщении СК.

Зарицкий предпринял попытку скрыться о правосудия и был объявлен в федеральный розыск, в котором находился с 16 июня 2017 года. Его задержали в Москве 13 апреля 2019 года.

Гагиев в настоящее время знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела в порядке статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.



Как сообщалось, правоохранители считают Аслана Гагиева причастным к ряду громких убийств, в том числе к убийству владельца банка «Национальный Капитал» Дмитрия Плытника в 2004 году и владельца Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева в 2005-м. Летом прошлого года Гагиев был экстрадирован из Австрии и арестован .