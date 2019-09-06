Контрольный пакет акций группы QIWI выставлен на продажу, стало известно «Коммерсанту» . Газета сообщает об этом со ссылкой на собеседника, знакомого с условиями предложения, а другой ее источник утверждает, что сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать свой бизнес примерно полгода назад, при этом, если заинтересованных покупателей не будет, они готовы рассмотреть возможность продажи отдельных активов. Бизнесмены подготовили презентацию для инвесторов и привлекли консультантов.

Еще один собеседник газеты не слышал о продаже контрольного пакета акций публичной компании, но знает, что группа продает «Рокетбанк» и проект карты рассрочки «Совесть» ; о возможности продажи «Совести» говорит и другой источник «Коммерсанта».

Напомним, в опубликованном в августе сообщении группы QIWI с финрезультатами II квартала говорилось, что там рассмотрят возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка» . В августе 2017 года была проведена серия сделок для приобретения проектов «Точка» и «Рокетбанк» у банка «Открытие». В июле 2018-го QIWI завершила приобретение бизнеса «Рокетбанка» и в конце года перевела к себе его клиентов, сотрудников и бизнес-процессы. Вслед за этим началась разработка новой стратегии «Рокетбанка»: в течение первого полугодия 2019 года рассматривались возможности развития бизнеса «Рокетбанка» как элемента расширенной экосистемы QIWI либо как самостоятельного проекта. Финальный стратегический план был представлен совету директоров QIWI и рассмотрен им на заседании в августе 2019 года.

«Рассмотрев должным образом предложенную стратегию и требуемое финансирование, совет директоров компании пришел к выводу, что бизнес-план «Рокетбанка» имеет инвестиционный профиль, несовместимый с уровнем риск-аппетита QIWI, и что у проекта недостаточный потенциал с точки зрения синергии с ключевым бизнесом компании. В результате совет директоров принял решение и поручил менеджменту компании изучить возможности частичной или полной продажи «Рокетбанка», — говорилось в недавнем сообщении QIWI.

«Рокетбанк» — цифровой банковский сервис, в рамках которого розничным клиентам предлагаются дебетовые карты и депозиты. Согласно данным отчета QIWI за II квартал, чистый убыток «Рокетбанка» составил 511 млн рублей, увеличившись на 425% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на фоне затрат, связанных с переводом бизнеса в QIWI. При этом квартальная скорректированная чистая прибыль всей группы QIWI выросла на 125% до 1,965 млрд рублей.

По информации одного из собеседников «Коммерсанта», «Рокетбанком» интересуется «Билайн». Также источнику газеты известно, что одному из инвесторов интересна «Совесть» и якобы стороны уже близки к сделке.



В пресс-службе группы QIWI «Коммерсанту» заявили, что «не обладают информацией о намерениях основных акционеров продавать акции». Конкретно относительно «Совести» там сказали, что группа продолжает инвестировать в проект и «рассматривает различные варианты его дальнейшего развития».