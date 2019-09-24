Решение завершить карьеру в Сбербанке приняла старший вице-президент, операционный директор Наталья Диркс, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Курируемые ею направления будут находиться в зоне ответственности директора операционного центра Ольги Бычковой и директора Межрегионального центра технической поддержки Алексея Серых, которые продолжат работать в прямом подчинении исполнительному вице-президенту, руководителю блока «Технологии» Давиду Рафаловскому, СТО «Сбербанк Груп», — отмечается в сообщении банка.



К команде Сбербанка Наталья Диркс присоединилась в 2010 году в должности директора операционного офиса «Центр сопровождения клиентских операций Южный порт». Она — лидер проекта по глобальной трансформации операционной функции банка. Под ее началом создана инновационная лаборатория и внедрена платформа RPA (Robotic Process Automation), которая за год реализовала крупнейшее в мире внедрение программных роботов на процессах банка. В 2019 году она возглавила переход ИТ-поддержки пользователей к новому стандарту обслуживания.

«Наталья много сделала для банка, создала серьезный задел для выхода операционной функции Сбера на новый уровень развития. Что не менее важно, она положила начало целому ряду сберовских традиций, которые в том числе определяют нашу культуру, наш командный дух. Я желаю Наталье удачи!», — говорится в комментарии президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

