Записаться на экскурсии в Музей Банка России начиная с 24 сентября можно не только организованным группам, но и индивидуально. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник пресс-службой регулятора.

Кроме того, теперь экспозиции будут доступны для посетителей также по субботам и вечером в будние дни. В ЦБ подчеркивают, что экскурсии бесплатные.

«Сотрудники Банка России подготовили восемь уникальных экскурсий для взрослых и детей. Взрослые посетители смогут попасть на выставки «Русский рубль: вехи истории», «Золото: монеты и сокровища», «История бумажных денег: от первых ассигнаций до современных купюр», «Хранение денег: от клада до вклада», «Жизнь денег: производство, обращение, утилизация». Детей приглашают на экскурсии «Что я знаю о деньгах» (первый — четвертый классы), «Купюры под микроскопом, или Как распознать фальшивку» (пятый и шестой классы), «Откуда берутся деньги» (седьмой — девятый классы). Для школьников разработана специальная программа: они смогут создать собственную банкноту, научатся работать со старинными счётами, увидят процесс чеканки монет на настоящем прессе и освоят в форме игры азы финансовой грамотности», — рассказали в ЦБ.

Там напомнили, что сегодня в музее работают две постоянные экспозиции, посвященные формированию российской денежной системы и истории Банка России. Коллекция музея насчитывает свыше 17 тыс. экспонатов: это памятные монеты, золотые слитки, старинные купюры и банкноты. «Посетители увидят монеты весом более 5 кг и менее грамма, банкноту, за которую в свое время можно было купить улицу, а также узнают, зачем в Санкт-Петербурге устраивали костер из ассигнаций, какой денежный подарок весил более 2 тонн и многое другое», — отмечается в релизе.



В этом году Музей Банка России стал участником олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».