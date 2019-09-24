Минфин РФ 25 сентября возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) без предварительно установленных лимитов, говорится в материалах ведомства.

Министерство, в частности, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS с погашением 12 ноября 2025 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Кроме того, инвесторам будут предложены облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24020RMFS с датой погашения 27 июля 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.



Последний аукцион Минфина России по размещению ОФЗ без предварительного объявления объема предложения прошел в начале июня, после чего министерство вернулось к практике проведения лимитных аукционов.

В середине сентября глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина России Константин Вышковский говорил журналистам, что министерство теоретически может до конца года вернуться к проведению безлимитных аукционов ОФЗ, но такой необходимости нет.