Инфраструктура, институты развития человеческого капитала и точечная поддержка отдельных секторов экономики являются приоритетными направлениями в расходах бюджета на 2020 год. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на ежегодной конференции Fitch Ratings.

«Основные приоритеты в плане расходов публично известны... Это инфраструктура, это институты развития человеческого капитала — образование, здравоохранение, демография и точечная поддержка отдельных секторов», — отметил Колычев.

По его словам, бюджетная политика в целом будет сохранять стимулирующий характер.