Минфин РФ будет настаивать на сохранении в законопроекте об индивидуализации тарифов ОСАГО нормы о том, что ряд коэффициентов страховщики смогут определять самостоятельно. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку раскритиковал эту норму в проекте заключения на законопроект. По мнению комитета, в обязательном страховании не может быть открытого перечня факторов, влияющих на цену договора, которые отданы на откуп одной из сторон.

«Это ключевая идея, это основная, поэтому будем настаивать на том, чтобы (эта норма осталась). Основный смысл этого закона — там много других важных вещей, но это один из основных, — что мы приступаем к поэтапной либерализации тарифов, о чем мы всегда говорили, что мы считаем — к этому надо прийти», — сказал Моисеев.

Минфин также не считает возможным устанавливать закрытый перечень коэффициентов, которые страховщики смогут определять сами.

«Это как вы можете выбрать машину любого цвета при условии, что она черная. В этом-то и смысл, что страховые компании должны иметь возможность сами устанавливать в определенных пределах тарифы свои, исходя из того, что они лучше знают своих потребителей и лучше понимают, как устанавливать более сбалансированную стоимость», — отметил замминистра.

В целом комитет поддерживает законопроект и на заседании 25 сентября будет рекомендовать Госдуме принять его в первом чтении, говорится в проекте заключения.

Законопроект также предполагает поэтапную отмену коэффициентов мощности и территории и замену их возможностью страховщиков устанавливать базовый тариф с отклонением на 30 и 40% от границ коридора. Страховщики ранее говорили, что этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать отмену коэффициентов.

«Тарифный коридор — это не норма закона, это решение Центрального банка. Я думаю, что Центральный банк перед принятием решения проведет консультации с сообществом (страховым)», — прокомментировал опасения страховщиков Моисеев.