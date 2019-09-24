Следователи предъявили обвинения экс-президенту лишенного лицензии банка «Прайм Финанс» Михаилу Табунову, задержанному и арестованному на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, в присвоении денег и фальсификации финансовых документов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ президенту банка «Прайм Финанс» Михаилу Табунову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств), ч.2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый причастен к хищению из кассового помещения санкт-петербургского банка «Прайм Финанс» наличных денежных средств в размере более 267 млн рублей в период с 2015 по май 2019 года. В тот же период Табунов с целью сокрытия оснований для отзыва у банка лицензии вносил в отчетность, направляемую в Центробанк РФ, заведомо недостоверные сведения.

ЦБ отозвал лицензию у «Прайм Финанса» 6 июня текущего года. По данным регулятора, банк «Прайм Финанс» полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн рублей и осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Ранее, 29 мая 2019 года в результате внезапной проверки наличных денег в сейфовой комнате офиса «Прайм Финанса» на улице Лебедева, д. 15 ревизоры ЦБ выявили недостачу в долларах и евро в эквиваленте на те же 268 млн. Помимо этого, ЦБ предъявил бизнесменам внесение в отчетность заведомо недостоверных сведений о финансовом положении и предоставление искаженных данных в ЦБ.