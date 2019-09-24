Вывод российской экономики из тени в краткосрочной перспективе действительно может затормозить ее рост и снизить реальные доходы населения, однако с долгосрочной точки зрения это положительный процесс, прокомментировала РИА Новости профессор кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Елена Устюжанина.

«Может ли выход экономики из тени тормозить экономический рост? Да, в краткосрочном периоде такой эффект возможен. Поскольку этот процесс существенно увеличивает налоговые издержки бизнеса. Иными словами, бизнес отдает больше средств государству и перекладывает увеличение своих издержек на потребителя. Так называемая инфляция издержек, которая ведет к снижению реальных располагаемых доходов населения, а, значит, и величины потребительского спроса», — сказала Устюжанина.



Однако на более длинном горизонте эффект, по ее словам, будет положительным за счет минимизации рисков для предпринимателей.

«Но с долгосрочной точки зрения выход бизнеса из тени – процесс однозначно положительный. Ведь уклонение от уплаты налогов и полутеневые финансовые потоки увеличивают риски ведения предпринимательской деятельности. А это означает отсутствие стимулов к долгосрочным инвестициям, короткие горизонты планирования, высокие издержки на поддержание отношений с властными структурами», — отметила экономист.