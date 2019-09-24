Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Ланта-Банка до уровня «ruB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Понижение рейтинга банка обусловлено ухудшением его операционной эффективности и ростом чувствительности банка к регулятивным рискам. Кроме того, влияние на рейтинг оказывают ограниченная оценка рыночных позиций, слабая позиция по капиталу, удовлетворительное качество активов и профиль фондирования, а также невысокая оценка корпоративного управления», — говорится в сообщении.