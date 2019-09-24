Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Финам Банка до уровня «ruBBB-» и установило «развивающийся» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Снижение рейтинга связано с ростом чувствительности банка к регулятивным рискам ввиду роста активности клиентских расчетных операций с конца 2018 года на фоне отдельных недостатков в комплаенс-процедурах. В среднесрочной перспективе давление на рентабельность бизнеса может оказывать стагнация базы доходных активов и комиссионная база финансового результата, чем и обусловлен «развивающийся» прогноз по рейтингу. Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и качества корпоративного управления, а также умеренно высокой капитализацией и сильной ликвидной позицией», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, ссудный портфель банка формирует 15% валовых активов и характеризуется невысоким качеством (56% объема розничных ссуд и 68% объема корпоративных кредитов просрочены по состоянию на 1 августа 2019-го). Эксперты также обращают внимание на то, что более 60% чистой прибыли банка за период с 1 июля 2018-го по 1 июля 2019-го сформировано за счет поступлений от реализации прав требования по кредитам.