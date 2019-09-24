Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило банку «Пересвет» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВ-» со «стабильным» прогнозом.



«Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватным уровнем ликвидности, нейтральной оценкой корпоративного управления и стратегического обеспечения, а также низким качеством активов и удовлетворительным запасом капитала с учетом положений плана финансового оздоровления (ПФО), утвержденного Банком России. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность оказания банку финансовой и административной поддержки со стороны материнских структур в случае необходимости», — поясняется в релизе агентства.

С апреля 2017 года банк находится на санации при участии банка «ВБРР» с применением механизма bail-in. Действующая со второй половины 2017 года бизнес-модель банка подразумевает развитие в рамках выполнения ПФО универсального банковского бизнеса с упором на обслуживание корпоративных клиентов.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

