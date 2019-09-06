Объемы сомнительных операций в банковском секторе РФ продолжили сокращаться в первом полугодии 2019 года. Как отмечается в аналитической записке Банка России «Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги» , по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объемы операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе уменьшились в 2,1 раза, сомнительных транзитных операций повышенного риска — в 1,6 раза.

В ЦБ уточняют, что под сомнительными транзитными операциями повышенного риска имеются в виду операции, непосредственно предшествующие обналичиванию денежных средств в банковском и иных секторах экономики, выводу денежных средств за рубеж либо способствующие уклонению от уплаты налогов. Такие операции обычно сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС.

Объемы операций с признаками вывода денежных средств за рубеж также сократились, указывает регулятор.

Структура операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе в первом полугодии 2019 года, как и в предыдущие периоды, в основном формировалась выдачами со счетов (включая платежные карты) физических лиц (66%). Для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%).

По итогам первого полугодия 2019 года в структуре транзитных операций повышенного риска основную часть составляли операции, направленные на обналичивание денежных средств через счета (включая платежные карты) физических лиц (48%). «В результате проводимой Банком России системной работы по минимизации использования альтернативных инструментов получения наличных денежных средств вне банковского сектора объемы транзитных операций повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами, по сравнению с первым полугодием 2018 года сокращены более чем в три раза, а их доля в общем объеме транзитных операций повышенного риска снизилась до 27% (в первом полугодии 2018 года — 54%)», — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.



Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2019 года, так же как и в 2018 году, формировался в строительном секторе (32%), торговле (27%) и секторе услуг (26%).