Банк России изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам , но это потребует серьезного изменения законодательства, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

ЦБ РФ в начале сентября опубликовал доклад, в котором обратил внимание на то, что российские банки при размещении средств в европейские активы сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством, отмечал регулятор.

«Мы изучаем такую возможность, но это, действительно, требует существенного изменения законодательства. Поэтому мы изучаем сейчас масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — ответила Данилова во вторник на вопрос, изучает ли ЦБ возможность предоставить банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам.

Она пояснила, что с таким предложением в ЦБ обратился ряд крупных банков.

«Они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства, и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя», — указала глава департамента финансовой стабильности.

При этом Данилова подчеркнула, что никаких решений по этому вопросу не принято. Кроме того, она напомнила, что у ЦБ нет законодательной инициативы, поэтому регулятор может только выдвинуть идею о разрешении в России отрицательных ставок по валютным депозитам.