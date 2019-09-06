Институт развития «ВЭБ.РФ» привлек влиятельного республиканца, бывшего конгрессмена Джона Суини для официального лоббирования интересов в Америке, следует из раскрытия информации в базе данных Минюста США, осуществленной ВЭБом по закону FARA (о регистрации иностранных агентов). Об этом сообщает РБК . Ставка бывшего конгрессмена — 62,5 тыс. долларов в месяц (почти 4 млн рублей), контракт рассчитан на год, по конец июля 2020 года.

Джон Суини обязался оказывать в интересах ВЭБа юридические услуги, которые «могут включать потенциальные встречи с правительственными чиновниками США по вопросам потенциальных новых санкций, способных затронуть деятельность «ВЭБ.РФ», следует из его письма в адрес Международный центр правовой защиты (МЦПЗ). ВЭБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и не может привлекать у американских лиц долговое финансирование сроком более 14 дней.

У ВЭБа по-прежнему в обращении находятся еврооблигации разных серий, где инвесторами выступают в том числе американские компании. Также под управлением «ВЭБ.РФ» находятся пенсионные накопления 39 млн российских граждан, так называемых молчунов.

По словам старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова, институт развития сейчас готовит для американского бизнеса и исполнительных органов «Белую книгу» — документ, в котором будет излагаться, чем является ВЭБ сегодня, какие у него основные направления работы, цели и задачи. До американских партнеров важно донести, что ВЭБ не является «государственным банком», как он ошибочно характеризуется в том числе в американских санкционных документах.

В законопроекте DETER сенаторов Марко Рубио и Криса Ван Холлена под суверенным долгом России, на который распространяется потенциальный запрет инвестирования, понимается в том числе долг структур, подконтрольных российскому правительству. Вполне возможно, что американские законодатели включают сюда и ВЭБ. В то же время рейтинговое агентство S&P заявляло летом, что ВЭБ.РФ в последнее время фактически стал «квазибюджетным подразделением» российского правительства.

Краснов рассказал, что до конца года могут состояться поездки руководства госкорпорации для участия во встречах в американских деловых кругах, госкорпорация планирует обсудить с американскими коллегами «проекты развития», для презентации ВЭБ подготовил пайплайн проектов, отметил топ-менеджер. По его словам, когда с американцами идет нормальное обсуждение, нормальная работа, и они понимают цели и задачи такого проекта, если это необходимо, то можно получить и соответствующее разрешение OFAC (санкционная служба Минфина США. — Прим. ред.).