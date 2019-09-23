В России с 30 сентября по 6 октября в третий раз пройдет Международная неделя инвесторов, которая одновременно состоится в более чем 90 странах мира. Это глобальная кампания, которую проводит Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

«В соответствии с целями IOSCO Банк России намерен активизировать информирование граждан о возможностях инвестирования на финансовом рынке и о деятельности регулятора как органа, защищающего права инвесторов и потребителей финансовых услуг», — говорится в релизе.



30 сентября неделю инвесторов откроет прямой эфир первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова в социальных сетях регулятора. Подписчики аккаунтов Банка России в Facebook, «ВКонтакте» и YouTube смогут узнать о главных новациях, которые ожидаются на рынке ценных бумаг, о последних тенденциях регулирования этого сегмента финансового рынка, о защите прав розничных инвесторов, а также задать свои вопросы Сергею Швецову. Выступление начнется в 19:00 мск.

1 октября Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) проведет вебинар-марафон о финансовом планировании и инвестициях. Программа вебинара включает темы, в которых необходимо разобраться любому частному инвестору: от принципов составления личного финансового плана до анализа рисков портфеля финансовых активов. Марафон пройдет с 9:40 до 14:40 мск.

3 октября в Москве состоится IV Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности», в которой примет участие первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. Защита частного инвестора станет одной из главных тем конференции.

В ходе Международной недели инвесторов для учащихся старших классов российских школ будут проводиться онлайн-уроки по основам инвестирования, вложений в ценные бумаги и использования различных финансовых инструментов. В школах, техникумах и вузах по всей стране пройдут лекции и семинары сотрудников Банка России, основной темой которых также станет грамотное инвестирование на финансовом рынке.