В России на 10 тыс. населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти — тех, кого принято относить к чиновникам, это 3,3% от всех занятых в экономике, при этом только половина из них исполняет властные полномочия, занимая должность государственного служащего, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.

«Суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения России составляет сейчас около 1,7%. По данным на 1 июля, в стране порядка 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 тысячи человек — федеральные гражданские служащие, 252 тысячи — гражданские служащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысяч муниципальных служащих», — сообщила Нестеренко.

Вместе с тем она отметила, что к «чиновникам» в России принято относить не только государственных гражданских и муниципальных служащих, но и всех работников государственных и муниципальных органов. «Их около 2,4 миллиона человек. Получается, на 10 тысяч населения России приходится 163 «чиновника». Это 3,3% от численности занятых в экономике», — добавила замминистра.

«Много это или мало в сравнении с другими странами? Корректнее было бы сравнивать количество не госслужащих и даже не работников госорганов, а количество людей, занятых в государственном секторе вообще», — отметила она. Так, по ее словам, во Франции, например, к госслужащим относят также учителей и врачей.

«По данным ОЭСР, около трети занятого населения России можно отнести к государственному сектору. Но наибольшую долю в структуре занятых в государственном секторе занимают работники госкомпаний и государственных учреждений. При этом доля служащих в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и обязательного соцобеспечения в общей численности занятых в экономике России примерно такая же, как в странах Европы — от 6% до 9,5%», — рассказала Нестеренко.