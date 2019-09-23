Средний размер банковского вклада граждан в РФ составляет 160—-200 тыс. рублей, поэтому пока и нет явной потребности повышать предельную сумму страхового возмещения по вкладам, заявил в интервью РИА Новости глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

В настоящее время предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 млн рублей. Вопрос повышения этого лимита периодически поднимается в экспертном и банковском сообществе. Однако, по мнению экспертов, он не будет актуален по крайней мере в ближайшие два года из-за довольно высокой задолженности АСВ перед ЦБ.

«Такой явной потребности сейчас не видно. Средний размер вклада составляет 160—200 тысяч рублей. При этом 99,6% счетов застрахованных категорий вкладчиков полностью защищены при действующем лимите возмещения», — сказал Исаев, отвечая на вопрос о том, не назрела ли в стране необходимость повысить размер страхового возмещения вкладчикам банков.

По его словам, лимит страхового возмещения примерно соответствует двум долям ВВП на душу населения и примерно в 33 раза превышает средний размер заработной платы в стране.

ЦБ в 2015 году открыл АСВ кредитную линию в связи с дефицитом средств в Фонде обязательного страхования вкладов. Лимит кредитной линии сейчас составляет 1,03 триллиона рублей. Ранее Исаев говорил о перспективах погасить задолженность перед Центробанком к 2022—2023 году. По его словам, госкорпорация по состоянию на сентябрь еще должна вернуть Банку России 690 млрд рублей.